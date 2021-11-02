Оккупанты на Донбассе стягивают артиллерию к передовым позициям, - разведка
Российские оккупационные войска удерживают на позициях разведывательно-диверсионную группу и противотанковые ракетные комплексы
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности", - говорится в сообщении.
Также оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.
В разведке добавили, что на отдельных направлениях кафиры усиливают группировку артиллерии вблизи линии столкновения. Выдвижение самоходных артиллерийских установок в замаскированные огневые позиции оккупанты осуществляют преимущественно ночью.
- Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание POLITICO обнародовало снимки со спутника о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
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