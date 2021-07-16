Оккупанты на Донбассе содержат значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать в отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Кроме того, противник продолжает удерживать передовые позиции значительное количество снайперских расчетов, чтобы наносить потерь личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать огонь.

"Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ", - говорится в сообщении.

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