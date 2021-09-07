Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.



Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановка.

Обстреливая окраине населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.



Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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