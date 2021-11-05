Оккупанты на Донбассе разместили по линиям отвода бронированные машины, гаубицы и танки, - ОБСЕ
Оккупационные войска нарушают правила отвода войск на Донбассе. Миссия ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы и бронированные военные машины
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 4 ноября.
Так, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали три гаубицы, которые находятся на полигоне вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург) в Донецкой области с нарушением линий отвода.
ОБСЕ сообщает о самоходных гаубицах 122-го калибра типа "Гвоздика".
Воздушное наблюдение сообщает, что окупанты разместили в этом же месте 22 боевых бронированных автомобиля.
Также четыре танка размещены за линиями отвода, но не на выделенных местах хранения.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали их на полигоне вблизи Александровского. Среди них три танка типа T-62 и один танк Т-64.
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- Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что армия Украины готова к обострению Россией боевых действий и имеет планы проведения соответствующих операций, в том числе по контрнаступлению.
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