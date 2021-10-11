Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.