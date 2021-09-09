Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .

"Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", - говорится в сообщении.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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