Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Российские войска обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТУ "Восток", ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .
"Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", - говорится в сообщении.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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