Оккупанты на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
15 июля русские войска совершили обстрел позиций сил ООС из гранатометов и пулеметов
Об этом сообщила пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.
В результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения. Им оказали первую помощь, и отправили в госпиталь.
Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.
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