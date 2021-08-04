Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину" и запускали беспилотник

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.