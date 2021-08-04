Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину" и запускали беспилотник
С начала суток 4 августа зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы.
У Южного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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