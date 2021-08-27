Оккупанты на Донбассе проводят боевые учения на полигонах, - разведка

Об этом передает Главное управление разведки Украины.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО", - говорится в сообщении

В течение этой недели на полигонах оккупационных районов Донецкой и Луганской областей противником проводились интенсивные мероприятия боевой подготовки, в частности:

вождения боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений;

огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометных расчетов.

"Вместе с тем продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль мероприятий боевой подготовки и сборов с резервистами осуществляли комиссии командования 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

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