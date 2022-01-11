Оккупанты на Донбассе приводят войска в боеготовность и доукомплектовывают части, - разведка
Российские наемники в ОРДЛО приводят войска в боевую готовность, а также проводят собрание резервистов
Об этом сообщает ГУР Минобороны .
"С 10 января по единому плану подготовки ВС РФ в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланировано собрание с резервистами", - отмечает разведка.
Кроме того, российские наемники решают вопросы доукомплектования воинских частей мобилизационными ресурсами, проверяют работу развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.
Также силовики кафиров усиленно разыскивают лиц, принадлежащих к приписному личному составу районных военкоматов и уклоняющихся от прохождения собрания.
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