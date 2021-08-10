Оккупанты на Донбассе отработали наступление танковых подразделений с поддержкой артиллерии, - разведка
Российские вооруженные формирования провели командно-штабные учения своих оккупационных корпусов на Донбассе - отработали наступление танковых и мотострелковых подразделений с поддержкой артиллерии
Об этом передает Минобороны.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению соединения и части российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"В течение прошлой недели противник провел командно-штабные учения первого и второго армейских корпусов. Отрабатывались наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время в соединениях и частях оккупантов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб.
Кроме того, командование вооруженных формирований Российской Федерации осуществляло усиленный контроль за подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению сборов с резервистами.
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