Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции и запускали беспилотник

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Павлополя оккупант вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



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