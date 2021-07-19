Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции и запускали беспилотник
С начала суток 19 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Павлополя оккупант вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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