Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, ранен украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное оккупант обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

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