Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, ранен украинский военный
С начала суток зафиксировано 6 обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Опытное оккупант обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Невельского враг применил минометы 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.
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