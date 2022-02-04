Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ и не пропустили патруль к важным объектам гражданской инфраструктуры
Российские оккупационные войска на Донбассе из стрелкового оружия совершили обстрел беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не пропустили патруль Миссии на неподконтрольные Украине территории
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Находясь в районе Павлополя и управляя БПЛА малого радиуса действия, обстрел БПЛА произведен вооруженными формированиями России из стрелкового оружия. Кроме того, во время полета БПЛА подвергся влиянию помех сигналу GPS", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что захватчики осуществили этот обстрел, чтобы создать препятствия для работы Миссии, которая заключается в выявлении нарушений по отводу вооружения и военного присутствия в зоне безопасности.
Также в районе Крутая Балка российские вооруженные формирования не допустили патруль Миссии к жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. Там оккупанты установили самодельное металлическое заграждение, которое заблокировало патрулю проезд в направлении Васильевки.
"Указанные действия свидетельствуют о систематическом использовании российскими оккупационными войсками жизненно важной гражданской инфраструктуры для сокрытия мест и районов размещения тяжелых вооружений и военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районах Клинкино и Самойлово обнаружили новые фортификационные сооружения россиян.
"Таким образом, ЗФ РФ искусственно продолжают грубо нарушать Минские договоренности и в дальнейшем создают предпосылки для эскалации напряженности на линии столкновения сторон путем сокрытия своей преступной деятельности от международных наблюдателей", - говорится в сообщении.
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