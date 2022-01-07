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Оккупанты на Донбассе не пропускали патруль ОБСЕ и глушили беспилотники Миссии

7 января, 2022 пятница
09:55
война с Россией ОБСЕ

ОБСЕ сообщает, что российские наемники на Востоке Украины не пропускали наблюдателей Миссии через блокпост и глушили беспилотники

Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.

Вблизи Старомихайловки Донецкой области оккупанты не пропускали патруль ОБСЕ через блокпост, хотя пешеходы свободно его пересекали.

"Два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль миссии на мероприятие в населенный пункт. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские лица пересекали его пешком", - сообщили в Миссии.

Кроме того, в Степном Луганской области российские наемники глушили беспилотник ОБСЕ.

"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS во время полета над районами вблизи н.п. Степное", - говорится в отчете.

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