Оккупанты на Донбассе наращивают боевую готовность, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"С 6 по 10 декабря кафиры провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления", - отмечают в ведомстве.



Также с 13 декабря в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов российские наемники возобновили мероприятия по боевой подготовке, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

14 декабря Президент Владимир Зеленский заявил , что Россия не отвела войска от границ Украины после разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

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