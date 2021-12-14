Оккупанты на Донбассе наращивают боевую готовность, - разведка
Командование ВС РФ повышает готовность оккупационных войск к выполнению задач на Востоке Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"С 6 по 10 декабря кафиры провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления", - отмечают в ведомстве.
Также с 13 декабря в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов российские наемники возобновили мероприятия по боевой подготовке, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.
- 14 декабря Президент Владимир Зеленский заявил , что Россия не отвела войска от границ Украины после разговора Джо Байдена и Владимира Путина.
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