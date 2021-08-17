Оккупанты на Донбассе минируют прилегающие к линии соприкосновения территории, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами", - говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе осуществлялось интенсивное минировании прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОП, ОЗМ-72, которые запрещены международными конвенциями.

Отмечается, что минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов. В то же время интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.

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