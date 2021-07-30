Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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