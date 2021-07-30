Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции
В течение текущих суток, 30 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное