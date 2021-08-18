Оккупанты на Донбассе держат за пределами линии отвода "Грады", "Гвоздики" и танки

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет наблюдательной миссии ОБСЕ, об этом передает пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 августа 2021 года. Оккупанты продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Так, БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка, 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град", которые размещены с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, 3 единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста- Б ", 3 единицы самоходных гаубиц 2С1" Гвоздика "и 3 минометы, размещенные за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.

Также зафиксировано РСЗО БМ-21 "Град", которая размещена с нарушением линии отвода на полигоне недалеко от населенного пункта Мирное и ЗРК 9К33 "Оса" в оккупированном населенном пункте Большое Орехово.

Отмечается, что системные нарушения по активному передвижению вооружения и военной техники на территории неподконтрольной правительству Украины свидетельствуют об участии ЗФ РФ в комплексных мероприятиях боевой подготовки на полигонах с последующей ротацией на линии разграничения. "Значительное количество вооружения Миссией зафиксировано вблизи населенных пунктов, что позволяет ЗФ РФ вести провокационный огонь с последующим распространением фейковых обвинений Вооруженных сил Украины в обстреле жилых кварталов", - говорится в сообщении. Указанными действиями ЗФ РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. "Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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