Оккупанты на Донбассе держат в плену почти 300 украинцев

Об этом сообщила координатор "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко.

Она отметила, что такие данные в ответ на запрос организации предоставила СБУ по состоянию на 30 июля 2021 года.

Катриченко заявила, что не обязательно все эти люди задержаны по политическим мотивам (обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене).

"Все эти люди - граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена "всех на всех", - сказала она.

В частности, Украина просит об освобождении 30 женщин, среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие.

По словам Катриченко, некоторые из этих женщин до сих пор содержатся в СИЗО, остальные - получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном (Донецкая область) или в Селезневской колонии (Луганская область).

Она добавила, что существуют определенные особенности содержания женщин в заключении и это требует особого внимания. Также есть женщины, которые борются за освобождение из плена своих родных, и нуждаются в поддержке.

"Поэтому сейчас мы выбрали два фокуса: заложницы, которые были освобождены в течение нескольких обменов, и женщины - родные нынешних заложников, которые борются за освобождение своих родственников. Потому что женщинам, которые борются за свободу своих родных, грозит задержание, они вынуждены бежать с оккупированных территорий и находятся фактически также в заложниках этой ситуации", - заявила Катриченко.