Оккупанты на Донбассе держат снайперов возле линии разграничения, - разведка

Об этом передает Главное управление разведки Украины.

По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО.

"С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК. Для повышения боевых возможностей РОО, были проведены: боевое слаживание рот в сложившихся БТГр; тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА", - говорится в сообщении .

Также оккупанты продолжают удерживать передовые позиции значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot