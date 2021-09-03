Оккупанты на Донбассе держат снайперов возле линии разграничения, - разведка
Командование РФ усиливает боевую подготовку оккупационных войск и держит возле границ снайперов
Об этом передает Главное управление разведки Украины.
По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОО.
"С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК. Для повышения боевых возможностей РОО, были проведены: боевое слаживание рот в сложившихся БТГр; тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА", - говорится в сообщении .
Также оккупанты продолжают удерживать передовые позиции значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.
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