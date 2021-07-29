Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку Водяного, на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Кроме того, вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных объединенных сил нет. На обстрелы российских наемников бойцы ВСУ открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
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