Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину": повреждены дома местных жителей и ранен гражданский

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук оккупант дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм.

Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью оккупанты применили минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.

В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb