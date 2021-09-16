Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину": повреждены дома местных жителей и ранен гражданский
С начала этого периода зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Тарамчук оккупант дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм.
Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
Кроме того, по Счастью оккупанты применили минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.
В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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