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Главная война с Россией Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину": повреждены дома местных жителей и ранен гражданский

Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину": повреждены дома местных жителей и ранен гражданский

16 сентября, 2021 четверг
18:37
война с Россией

С начала этого периода зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук оккупант дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм.

Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью оккупанты применили минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.

В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Россия
Пески
война
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Тарамчук
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