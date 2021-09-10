Оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

У Нью-Йорке российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Екатериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.