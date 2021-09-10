Оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены
За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
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