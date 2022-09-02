Оккупанты на блокпостах не пропустили украинские СМИ в ЗАЭС и заглушили связь в Энергодаре, чтобы сделать невозможным передачу материалов со станции, - Энергоатом
Российские захватчики на блокпостах не пропустили украинские и иностранные СМИ в Запорожскую атомную электростанцию и заглушили связь в Энергодаре, чтобы сделать невозможной передачу фото и видео в сеть
Об этом сообщает Энергоатом .
"Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите", - говорится в сообщении.
В частности, украинских и иностранных журналистов, которые пытались попасть на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ рашисты не пропустили на блокпосте с нашей территории. Впрочем, завезли через Россию свои "СМИ".
Россияне водили экспертов МАГАТЭ по подготовленным местам. К работе на станции допущен только оперативный персонал и ограничили пребывание людей на пути делегации.
"Военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности они пытаются спрятать во лжи и манипуляциях", - пишут в пресс-службе.
В кризисный центр ЗАЭС, где находятся военные РФ, миссию не пустили.
"То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали", - пишут в Энергоатоме.
Оккупанты рассказывают об обстрелах станции, последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС, а обвиняют во всем ВСУ. Также МАГАТЭ показали жителей Энергодара, которые жалуются на обстрелы вроде бы с украинской стороны.
В то же время рашисты заглушили связь в Энергодаре, чтобы сделать невозможным передачу фото и видео со станции.
"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", - добавляют в Энергоатом.
- 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
- 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.
- В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
- По словам президента Зеленского, оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.
- Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории ЗАЭС. На станции остаются пять представителей.
- Сообщалось, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".
- В Минэнерго говорят, что отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит угрозу, потому что внутри остается ядерный материал.
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