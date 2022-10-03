Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вот теперь уже с 1 октября оккупанты объявили (они предупреждали, но никаких разъяснительных материалов не давали), что теперь для выезда необходимо специальное разрешение и для перевозчиков, и для выезжающих. Что это значит – никто не понимает", – сказал Сергей Хлань.

Депутат Херсонского областного совета сообщил, что на пункте пропуска образовалась большая очередь, украинцы на оккупированной территории не понимают, как им получить разрешение для выезда.

"Поэтому сейчас на пункте пропуска собралось уже более 1,5 тыс. автомобилей. Сейчас выезд заблокирован, люди не понимают, какое разрешение им нужно получить. Очереди безумные, люди разъехались по ближайшим селам для того, чтобы иметь возможность где-то хотя бы элементарный быт наладить. И ждут фактически сегодняшнего дня, понедельника, для того чтобы подать соответствующие документы", - отметил он.

Сергей Хлань отметил, что оккупанты требуют подавать документы для оформления разрешения на выезд через электронную почту, однако на оккупированной Херсонской области почти нет ни интернета, ни телефонной связи.

"Документы подаются электронкой, согласно тому, что говорят оккупанты. Но мобильной связи и даже интернета просто фактически нет. Как подавать – никто не понимает. Что делать тем людям, кто уже в пункте пропуска, – никто не понимает. Что делать тем людям, кто уже в пункте пропуска – никто не понимает. Сегодня выезд, можно сказать, заблокирован, и когда разблокируется – вообще непонятно", - добавил он.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий".

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