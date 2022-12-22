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Оккупанты на 22 декабря запланировали "эвакуацию" из Каховки, - депутат облсовета

22 декабря, 2022 четверг
12:22
Общество

Захватчики запланировали на 22 декабря "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Фейсбуке.

"На 22 декабря оккупанты запланировали "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки. Поэтому и обстреливают города - таким образом заставляя людей уехать", - говорится в сообщении.

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