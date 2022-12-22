Оккупанты на 22 декабря запланировали "эвакуацию" из Каховки, - депутат облсовета
Захватчики запланировали на 22 декабря "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Фейсбуке.
"На 22 декабря оккупанты запланировали "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки. Поэтому и обстреливают города - таким образом заставляя людей уехать", - говорится в сообщении.
- В Гентабе ВСУ заявили, что россияне перемещают свои отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.17Продажа 42.1
- Актуальное
- Важное