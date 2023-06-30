Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
ВСУ продолжают давление на оккупантов на юге Украины. Не исключено, что российская оккупационная армия вскоре совершит очередной "жест доброй воли"
Об этом в эфире телемарафона 30 июня сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Комментируя годовщину увольнения Змеиного , она анонсировала новый "жест доброй воли". Так россияне в свое время назвали свой позорный бегство с острова.
"Каждый такой "жест доброй воли", который россияне демонстрировали уже неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, так что следует ожидать "жестов доброй воли". Если не дождемся, то догоним", - сказала спикера.
При этом по увольнению ЗАЭС Гуменюк никаких прогнозов дать не может.
"Вполне возможно, что отвод войск может быть провокацией, поэтому мы тщательно следим и реагируем адекватно", - сказала она.
- 30 июня разведка сообщила, что оккупанты начали отступление от ЗАЭС .
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