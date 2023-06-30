Об этом в эфире телемарафона 30 июня сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Комментируя годовщину увольнения Змеиного , она анонсировала новый "жест доброй воли". Так россияне в свое время назвали свой позорный бегство с острова.

"Каждый такой "жест доброй воли", который россияне демонстрировали уже неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, так что следует ожидать "жестов доброй воли". Если не дождемся, то догоним", - сказала спикера.

При этом по увольнению ЗАЭС Гуменюк никаких прогнозов дать не может.

"Вполне возможно, что отвод войск может быть провокацией, поэтому мы тщательно следим и реагируем адекватно", - сказала она.