English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных, - Генштаб

Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных, - Генштаб

10 мая, 2022 вторник
06:58
война с Россией

Украинцев предупредили о возможной провокации врага: есть возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности. Также остается высокая вероятность нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры

Об этом передает Генштаб.

"Начались семьдесят шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия против Украины. Противник проводит наступательные действия на Востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом" , – говорится в сообщении.

Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

Продолжается применение врагом артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Белоруссии выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

"Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям", - говорится в сообщении.

В Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.

В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Также продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ушибами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Однако корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

За предыдущие сутки, 9 мая, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожен один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 врага.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
Генштаб
война
новости Украины
Читайте также:
ЗСУ
Автор
8 мая, 2022 воскресенье
Максим Розумный: Когда закончится эта война?
Путін
9 мая, 2022 понедельник
Речь Путина на параде в Москве – признак слабости, - Климкин
Путін
9 мая, 2022 понедельник
На российском пропагандистском сайте 9 мая появилась статья "Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.39
    Покупка 31.39
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.94
    Продажа 33.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
10 мая
08:03
Интервью
Дорж Бату
Диаспора и рядовые американцы добились того, что обе партии Конгресса США поддерживают Украину в войне с Россией, - писатель Дорж Бату
08:02
Утром 10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольск на Днепропетровщине, повреждены дома
07:51
Белый дом
Белый дом назвал обвинения Путина в причастности Запада к войне в Украине "ложью и абсурдом"
07:48
В Одессе задержаны несколько возможных корректировщиков вражеского огня
06:58
Карл Негаммер
Канцлер Австрии напомнил, что именно украинские солдаты освободили Вену от нацистов в годы Второй мировой войны
06:36
Япония расширила свой санкционный список против России на 133 человека и 70 компаний
06:33
"Раптор" возле Змеиного, зерно за ленд-лиз и "слезы радости" в Мариуполе: в СНБО назвали фейки РФ за 9 мая
06:08
В США не исключили попытки РФ аннексировать Донбасс
05:50
Аваков: Если бы сейчас встретил Киву, то застрелил бы его - так надо поступать с предателями и негодяями
05:10
Наши сердца не имеют границ. Мы привержены поддержке Украины, - Джилл Байден
04:48
Глава МИД Франции назвал четыре главные ошибки Путина и сказал, что война может быть "долгой и тяжелой"
04:26
За минувшие сутки отбиты 8 атак, уничтожены около 250 врагов и более 30 единиц техники, - ОК "Восток"
04:06
Вечером 9 мая россияне обстреляли Сумскую область, потерь нет, - ОВА
03:44
Шольц поддержал идею Макрона о создании клуба союзников ЕС, в который войдут, в частности, Украина и Великобритания
03:22
У Пентагона еще резерв в $250 млн на военную помощь Украине. Этого хватит для утверждения нового пакета, - Кирби
02:58
Министры обороны Украины и США обсудили новые военные нужды ВСУ
02:36
Обратно в 90-е. Экономику России ожидает самое большое падение за последние 30 лет, - Bloomberg
02:14
Обновлено
Последствия повторного вечернего обстрела Одессы: выпущено 7 ракет, пожар в ТРЦ и на складе, 1 человек погиб, 5 ранены
02:04
В ЕС готовят выпуск специальных долговых бумаг на €10 млрд для поддержки Украины, - СМИ
01:46
Вышел трейлер фильма "Аватар: Путь воды"
00:58
азс
Правительство планирует более чем в три раза увеличить транзит горючего в Украину через Польшу, - итоги энергетического форума в Варшаве
00:48
"Мы снова вместе победим. Как и 77 лет назад": Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе
00:26
В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин
00:14
В США вручили Пулитцеровские премии, среди лауреатов – все журналисты и журналистки Украины
2022, понедельник
9 мая
23:58
"Десятки стран оказались на грани дефицита продовольствия": Зеленский о последствиях блокирования Россией экспорта из портов Украины
23:18
Харьковский облсовет призвал людей на оккупированных территориях не участвовать в российских псевдореферендумах и "выборах"
22:57
На Азовстали еще более сотни гражданских, - глава Донецкой ОВА
22:53
"В сверхчеловеческих условиях продолжаем защищать свой край": командир пограничников Валерий Падитель записал обращение с Азовстали
22:46
Эксклюзив
Сергей Згурец
Враг начал использовать сверхопасные ракеты 60-х годов. Это свидетельствует о том, что Россия всеми силами экономит "Искандеры" и "Калибры". Колонка Сергея Согурца
22:28
Эммануель Макрон
Прекращение огня возобновит переговоры между Украиной и РФ, - Макрон
22:18
Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины
22:09
Эксклюзив
В европейские порты экспортируется 60-70% российской нефти, немедленно нужно эмбарго, - журналист Клименко
22:05
Урсула фон дер Ляйен
Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа, - Ляен после встречи с Орбаном по эмбарго ЕС на российскую нефть
21:51
Главе Евросовета Мишелю пришлось прятаться от российского авиаудара в бомбоубежище, - Шмыгаль
21:26
Война в Украине поставила нас на исторический перекресток, должны построить более мощную европейскую оборонную индустрию, - премьер Бельгии
21:22
На выезде из Харькова нашли тела украинцев, расстрелянных оккупантами, - Нацполиция
21:14
Ту-22М
Россия обстреляла Одесчину ракетами "Кинжал", два человека госпитализированы, - ОК "Юг"
20:47
Эксклюзив
Япония – основной политический союзник Украины в Азии, - дипломат Харченко
20:31
Из Херсона выехали около 45% жителей, - председатель ОВА
20:22
Эксклюзив
Для Путина победа "Азова" в Мариуполе будет означать окончательное поражение в этой войне, - генерал-майор СБУ Ягун
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV