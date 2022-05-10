Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности, чтобы обвинить украинских военных, - Генштаб
Украинцев предупредили о возможной провокации врага: есть возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности. Также остается высокая вероятность нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры
Об этом передает Генштаб.
"Начались семьдесят шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия против Украины. Противник проводит наступательные действия на Востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом" , – говорится в сообщении.
Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".
Продолжается применение врагом артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Белоруссии выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.
"Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям", - говорится в сообщении.
В Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.
В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.
Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Также продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.
В Мариуполе враг артиллерией и ушибами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.
В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.
Однако корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.
За предыдущие сутки, 9 мая, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожен один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 врага.
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