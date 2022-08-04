Оккупанты могут прорываться на Пески, чтобы полностью окружить Донецкую область, - депутат Дружковского городского совета Довбня
Николай Довбня, депутат Дружковского городского совета, считает, что это направление Донетчины стратегически важно, потому что прорыв врага на Пески отсечет Марьинку, Угледар и даст выход на Покровск с целью полного окружения Донецкой области
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Несколько дней было затишье и мы жили более или менее спокойно, не было артиллерийской канонады, только продолжался ракетный террор. А вот сегодня, 4 августа, с самого утра в направлении Песков и Донецкого аэропорта постоянно работает артиллерия и слышны взрывы. Надеемся, что это наша тяжелая артиллерия. Ребята из передовой рассказывают, что подтянуто очень много тяжелого оружия, артиллерии, бронетехники", - отметил депутат горсовета.
Николай Довбня подчеркнул, что Пески и Донецкий аэропорт – это символы несокрушимой борьбы в 2014 году и победы; мы не отдали ближайшие села до аэропорта, поэтому эта борьба очень важна.
"Все шесть месяцев полномасштабного вторжения показали, что Донетчина была наиболее подготовлена к российскому нашествию. Ни Марьинка, ни Торец, ни Пески не сломались, хотя враг рассчитывал взять их за считанные часы. Наши защитные сооружения удерживали врага в течение пяти месяцев на тех позициях, на которых они были, и не смогли продвигаться в этом направлении. Это стратегически чрезвычайно важное направление, потому что прорыв врага на Пески будет отсекать Марьинку, Угледар и позволит выйти на Покровск с целью полного окружения Донецкой области", - отметил Довбня .
- 2 августа Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты имеют частичный успех на направлении Донецк - Пески.
- 4 августа аналитик Defence Express Сергей Згурец отметил, что сейчас одна из самых горячих зон боевых действий вокруг Донецка , где российские оккупанты пытаются пробить линию обороны.
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