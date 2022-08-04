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Главная война с Россией Оккупанты могут прорываться на Пески, чтобы полностью окружить Донецкую область, - депутат Дружковского городского совета Довбня
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Оккупанты могут прорываться на Пески, чтобы полностью окружить Донецкую область, - депутат Дружковского городского совета Довбня

4 августа, 2022 четверг
13:14
война с Россией

Николай Довбня, депутат Дружковского городского совета, считает, что это направление Донетчины стратегически важно, потому что прорыв врага на Пески отсечет Марьинку, Угледар и даст выход на Покровск с целью полного окружения Донецкой области

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Несколько дней было затишье и мы жили более или менее спокойно, не было артиллерийской канонады, только продолжался ракетный террор. А вот сегодня, 4 августа, с самого утра в направлении Песков и Донецкого аэропорта постоянно работает артиллерия и слышны взрывы. Надеемся, что это наша тяжелая артиллерия. Ребята из передовой рассказывают, что подтянуто очень много тяжелого оружия, артиллерии, бронетехники", - отметил депутат горсовета.

Николай Довбня подчеркнул, что Пески и Донецкий аэропорт – это символы несокрушимой борьбы в 2014 году и победы; мы не отдали ближайшие села до аэропорта, поэтому эта борьба очень важна.

"Все шесть месяцев полномасштабного вторжения показали, что Донетчина была наиболее подготовлена к российскому нашествию. Ни Марьинка, ни Торец, ни Пески не сломались, хотя враг рассчитывал взять их за считанные часы. Наши защитные сооружения удерживали врага в течение пяти месяцев на тех позициях, на которых они были, и не смогли продвигаться в этом направлении. Это стратегически чрезвычайно важное направление, потому что прорыв врага на Пески будет отсекать Марьинку, Угледар и позволит выйти на Покровск с целью полного окружения Донецкой области", - отметил Довбня .

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военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Пески
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