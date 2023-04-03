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Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров

3 апреля, 2023 понедельник
18:46
война с Россией

Российские захватчики могут призвать в армию украинскую молодежь, которая находится на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что с апреля могут начать призыв юношей с ВОТ на срочную службу.

При этом Федоров написал, что захватчики ранее заявляли о том, что не будут призывать молодежь с оккупированных территорий на службу в армии. Однако впоследствии они сами опровергли свои слова. Причиной стало то, что в законе о весеннем призыве, который на днях подписал президент РФ Владимир Путин, нет исключений для призывников из ВОТ.

"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага", – написал мэр Мелитополя.

Также он в очередной раз подчеркнул необходимость выезжать из оккупации, ведь оставаться там смертельно опасно.

  • 3 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты начали строительство трех новых линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Украина
Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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