Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что с апреля могут начать призыв юношей с ВОТ на срочную службу.

При этом Федоров написал, что захватчики ранее заявляли о том, что не будут призывать молодежь с оккупированных территорий на службу в армии. Однако впоследствии они сами опровергли свои слова. Причиной стало то, что в законе о весеннем призыве, который на днях подписал президент РФ Владимир Путин, нет исключений для призывников из ВОТ.

"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага", – написал мэр Мелитополя.

Также он в очередной раз подчеркнул необходимость выезжать из оккупации, ведь оставаться там смертельно опасно.