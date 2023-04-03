Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
Российские захватчики могут призвать в армию украинскую молодежь, которая находится на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что с апреля могут начать призыв юношей с ВОТ на срочную службу.
При этом Федоров написал, что захватчики ранее заявляли о том, что не будут призывать молодежь с оккупированных территорий на службу в армии. Однако впоследствии они сами опровергли свои слова. Причиной стало то, что в законе о весеннем призыве, который на днях подписал президент РФ Владимир Путин, нет исключений для призывников из ВОТ.
"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага", – написал мэр Мелитополя.
Также он в очередной раз подчеркнул необходимость выезжать из оккупации, ведь оставаться там смертельно опасно.
- 3 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты начали строительство трех новых линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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