English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана, - ISW

Оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана, - ISW

29 сентября, 2022 четверг
05:56
война с Россией

Институт изучения войны предполагает, что крах в районе Лимана, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российских войск на севере Донецкой и западной части Луганской областей

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 28 сентября.

Ожидаемое поражение РФ в районе Лимана

"28 сентября российские милблогеры обсуждали достижения Украины вокруг Лимана с повышенной обеспокоенностью, предполагая, что российские силы в этом районе могут потерпеть неизбежное поражение", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что украинские бойцы уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, поддерживающим лиманскую группировку противника.

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка - Лисичанска", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что российское минобороны не смогли информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Это, вероятно, приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное состояние и повлиять на панику среди военных России.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", – отметили в Институте.

Также отмечается, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина – Колодези и с юго-востока в районе Ямполя.

Поэтому ВСУ: взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодцы (11 км к северо-востоку от Лимана); продвинулись к юго-востоку от Колодези и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана; скопились у Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там русские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада.

А также они атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана; освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана, а еще пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, которая сейчас является критической наземной линией связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.

Аннексия оккупированных территорий

Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой объявления аннексии.

Мобилизированные россияне для усиления остатков

По данным ISW, российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно подготовленных новобранцев для якобы усиления очень "деградированных остатков разных подразделений", включая подразделения, ранее считавшиеся главными боевыми силами России.

Например, до 24 февраля 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW, что даже наиболее элитные российские подразделения понесли значительные потери в Украине, и поэтому "еще больше деградируют".

По оценке экспертов, вливание новых мобилизованных сил в элементы 1-й гвардейской танковой армии вряд ли добавит этим подразделениям решающей боевой мощи.

  • 28 сентября украинский военный обозреватель, журналист Юрий Бутусов сообщал, что россияне в Лимане попали в оперативное окружение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Россия
Краматорск
мобилизация
Донетчина
Военные новости
Читайте также:
27 сентября, 2022 вторник
Если российская армия получит адское и болезненное поражение под Лиманом, то она уже негде наступать не сможет, - военный эксперт Киричевский
Микола Княжицький
Автор
27 сентября, 2022 вторник
Сын антиукраинского негодяя Балицкого вступил в батальон имени Судоплатова
Роквелл B-1 Лансер
27 сентября, 2022 вторник
США могут без использования ядерного оружия уничтожить армию РФ одним мощным ударом, - авиатор Хазан
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.05
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
06:19
По 50% от стоимости отлова: в Одесской области разоблачили чиновников Госрыбагенства, которые за плату позволяли ловить краснокнижную рыбу
05:22
Организаторы псевдореферендума в Луганской области "нарисовали" явку младенцев и мертвых, - Гайдай
04:50
Глава Пентагона предложил Дании помощь США в расследованиях взрывов в Балтийском море
04:09
Швейцарским ледникам грозит исчезновение к концу столетия
03:14
Президент Франции призвал Норвегию помочь ограничить цены на газ
02:22
Президент Турции побесудует с Путиным о псевдореферендумах в Украине
01:48
В Черном море из-за шторма выросла минная опасность, - ОК "Юг"
00:48
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть раненые и погибшие
00:46
Зеленский образовал в Запорожье три военных администрации
00:22
"Киеву нужно тяжелое оружие, и Европа должна быть готова сделать следующий шаг": Роберта Мецола призвала к дальнейшей поддержке Украины
2022, среда
28 сентября
23:44
Трое футболистов "Динамо" восстановились от травм
23:37
Юрий Бутусов
Первые подразделения мобилизованных россиян уже разгромлены в Украине
23:31
Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины
23:29
Германия передает Украине разведданные о войсках РФ с начала лета, – Die Zeit
23:18
Россия ошибается, если думает, что мир испугается объявлений об аннексии, - Зеленский
23:09
Началась реализация плана помощи каждому, кто был недавно освобожден из плена, - Зеленский
23:03
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре, – нардеп Княжицкий
22:49
Латвия, Румыния и еще ряд стран посоветовали своим гражданам как можно скорее покинуть Россию
22:46
ВСУ уничтожили российский штаб в Лисичанске
22:28
Обновлено
Кривой Рог
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: пострадал объект гражданской инфраструктуры
22:27
Обновлено
Украина получит от США 18 новых HIMARS: Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ "в лоб" на Лиман не идут, а обеспечивают окружение вражеской группировки. Колонка Сергея Згурца
22:20
Украинская ПВО уничтожила 4 из 5 ракет Х-59, которыми россияне обстреливали Запорожье и Днепропетровщину
22:15
Песков
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября
21:48
На фото Михаил Подоляк
В ОП напомнили иностранным "наблюдателям" об ответственности за участие в псевдореферендумах
21:45
Россияне обстреляли громаду на Сумщине из артиллерии и минометов: повреждены дома и линия электропередачи
20:49
Сказали, что нас там правильно бомбят: российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча Континентального кубка
20:30
Эксклюзив
Ситуация на Юге для ВСУ почти идеальна, – главный редактор Defense Express Катков
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:24
Александр Гвоздик
Благодаря Путину я возвращаюсь в бокс: украинский экс-чемпион мира заявил о возобновлении карьеры
20:02
Журналистка hromadske отказывается от номинации на премию Thomson Foundation из-за корреспондента пророссийского СМИ среди участников конкурса
20:00
Британская разведка предполагает, что Россия подорвала "Северные потоки" подводным дроном
19:56
Российский спорт – это мошенничество, пропаганда войны и поддержка терроризма, - скелетонист Гераскевич
19:46
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, Минздрав призывает вакцинироваться как можно скорее
19:33
Повреждение "Северных потоков": Норвегия направит военных на защиту нефтяных и газовых вышек страны
19:27
Южная Корея отказывается от запуска спутников с помощью российских ракет из-за санкций
19:23
В Москве застрелился директор одной из дочерних компаний РЖД
19:15
Джастин Трюдо
Псевдореферендумы и поддержка Украины: о чем Зеленский говорил с премьером Канады Трюдо
19:10
Сергей Палкин
"ФИФА действует почти как монополия", - гендиректор "Шахтера" призвал ФИФА гнать Россию из организации
19:04
В России мобилизуют людей с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и старше 60 лет, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV