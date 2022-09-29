Оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 28 сентября.

Ожидаемое поражение РФ в районе Лимана

"28 сентября российские милблогеры обсуждали достижения Украины вокруг Лимана с повышенной обеспокоенностью, предполагая, что российские силы в этом районе могут потерпеть неизбежное поражение", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что украинские бойцы уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, поддерживающим лиманскую группировку противника.

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка - Лисичанска", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что российское минобороны не смогли информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Это, вероятно, приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное состояние и повлиять на панику среди военных России.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", – отметили в Институте.

Также отмечается, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина – Колодези и с юго-востока в районе Ямполя.

Поэтому ВСУ: взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодцы (11 км к северо-востоку от Лимана); продвинулись к юго-востоку от Колодези и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана; скопились у Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там русские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада.

А также они атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана; освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана, а еще пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, которая сейчас является критической наземной линией связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.

Аннексия оккупированных территорий

Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой объявления аннексии.

Мобилизированные россияне для усиления остатков

По данным ISW, российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно подготовленных новобранцев для якобы усиления очень "деградированных остатков разных подразделений", включая подразделения, ранее считавшиеся главными боевыми силами России.

Например, до 24 февраля 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW, что даже наиболее элитные российские подразделения понесли значительные потери в Украине, и поэтому "еще больше деградируют".

По оценке экспертов, вливание новых мобилизованных сил в элементы 1-й гвардейской танковой армии вряд ли добавит этим подразделениям решающей боевой мощи.

28 сентября украинский военный обозреватель, журналист Юрий Бутусов сообщал, что россияне в Лимане попали в оперативное окружение.

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