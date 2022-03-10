Оккупанты могут подорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ, - Служба безопасности

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Еспресо.TV.



"Государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские захватчики всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - в ведомстве.



При этом в СБУ подчеркнули, что в российские фейки никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои соотечественники.



В спецслужбе также добавили, что нападение РФ на роддом и больницу в Мариуполе – это бесчеловечный поступок, за который обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом.



Следовательно, Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.



"Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", - отметили в СБУ.

Напомним. в четверг, 10 марта, российские кафиры нанесли авиаудар по территории поселка Селекционное в Харьковском районе. В результате вражеских действий погибла 73-летняя женщина.

Добавим, в Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали.

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