Оккупанты могут минировать брошеную боевую технику, - Госспецсвязи

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram,

"По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику! 28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель. Без необходимости не пытайтесь проникнуть в брошеную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!" - сказано в сообщении.

