Оккупанты могут минировать брошеную боевую технику, - Госспецсвязи
Граждан Украины предупредили, что россияне могут минировать военную технику, которую оставляют на дорогах
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram,
"По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику! 28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель. Без необходимости не пытайтесь проникнуть в брошеную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!" - сказано в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное