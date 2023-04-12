Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Оккупанты минируют побережье реки Днепр. Они минируют территорию противотанковыми минами, в том числе расставляя их и в воде. Это говорит о том, что они могут готовиться к форсированию Днепра. Такой сценарий развития событий следует учитывать, поскольку мы воюем против коварного врага", - рассказал Головня

Экс-заммэра Херсона добавил, что оккупанты заминировали почти все побережье реки Днепр на левом берегу Херсонщины.

"Еще летом прошлого года, когда оккупанты отступали с правобережья Херсонщины, они готовили оборонные укрепления на оккупированной территории. Россияне заминировали территорию по всему побережью реки Днепр. Также построили линию окопов вдоль побережья Днепра. Поэтому, думаю, они готовятся к разным сценариям развития событий". , – добавил он.