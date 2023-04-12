Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
Экс-заммэра Херсона Роман Головня рассказал, что оккупанты продолжают минировать побережье реки Днепр и строить оборонные укрепления на временно оккупированной территории Херсонщины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Оккупанты минируют побережье реки Днепр. Они минируют территорию противотанковыми минами, в том числе расставляя их и в воде. Это говорит о том, что они могут готовиться к форсированию Днепра. Такой сценарий развития событий следует учитывать, поскольку мы воюем против коварного врага", - рассказал Головня
Экс-заммэра Херсона добавил, что оккупанты заминировали почти все побережье реки Днепр на левом берегу Херсонщины.
"Еще летом прошлого года, когда оккупанты отступали с правобережья Херсонщины, они готовили оборонные укрепления на оккупированной территории. Россияне заминировали территорию по всему побережью реки Днепр. Также построили линию окопов вдоль побережья Днепра. Поэтому, думаю, они готовятся к разным сценариям развития событий". , – добавил он.
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