Оккупанты могут действовать пятью - семью ударными группами вокруг Бахмута, - ISW
Россия может удерживать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута
Об этом отчитывается Институт исследования войны - ISW.
"Российские войска, вероятно, действуют пятью – семью ударными группами неизвестного размера вокруг Бахмута, исходя из описания украинского Генштаба российских нападений в этом районе", - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, последние отчеты Генерального штаба Украины чаще всего указывают на Вершины, Соледарь, Кодемы, Бахмут и Яковлевку как неоднократные объекты локализованных сосредоточенных российских усилий вокруг Бахмута.
Как сообщается, российские группировки, атакующие эти цели, действуют из близлежащих населенных пунктов Покровское, Стреаповка, Роты, Семигорье и Возрождение.
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