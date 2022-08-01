Оккупанты могут активизировать боевые действия на Запорожском и Харьковском направлениях, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Запорожском направлении может меняться динамично. Ожидается, что на этом направлении россияне готовят контрнаступательные действия. Россия пытается перехватить инициативу в боевых действиях, и это направление является одним из приоритетов для российского руководства. К тому же оккупанты перебрасывают технику на это направление, что подтверждает этот тезис", - объяснил Згурец.

Аналитик считает, что одним из приоритетных направлений для российской армии может стать Харьков.

"Также есть определенные ожидания, что враг может активизировать боевые действия на Харьковском направлении. Россияне могут заменить атаки на Славянск в сторону Барвенково. После этого российская армия может начать наступательные действия к югу от Харькова. Все эти направления возможных действий оккупантов понятны, и, думаю, что Вооруженные силы Украины также подготовятся к таким возможным сценариям", - добавил он.

1 августа в американском Институте исследования войны сообщили, что армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковщины или в сторону областного центра.

1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск на Запорожском направлении.

1 августа в минобороны Великобритании сообщили, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины .

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