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Главная война с Россией Оккупанты могут активизировать боевые действия на Запорожском и Харьковском направлениях, - Згурец
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Оккупанты могут активизировать боевые действия на Запорожском и Харьковском направлениях, - Згурец

1 августа, 2022 понедельник
09:25
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в ближайшее время российская армия может активизировать наступательные действия на Харьковском и Запорожском направлениях

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Запорожском направлении может меняться динамично. Ожидается, что на этом направлении россияне готовят контрнаступательные действия. Россия пытается перехватить инициативу в боевых действиях, и это направление является одним из приоритетов для российского руководства. К тому же оккупанты перебрасывают технику на это направление, что подтверждает этот тезис", - объяснил Згурец.

Аналитик считает, что одним из приоритетных направлений для российской армии может стать Харьков.

"Также есть определенные ожидания, что враг может активизировать боевые действия на Харьковском направлении. Россияне могут заменить атаки на Славянск в сторону Барвенково. После этого российская армия может начать наступательные действия к югу от Харькова. Все эти направления возможных действий оккупантов понятны, и, думаю, что Вооруженные силы Украины также подготовятся к таким возможным сценариям", - добавил он.

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