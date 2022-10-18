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Оккупанты мобилизуют работников критической инфраструктуры РФ из-за потерь в Украине, - Генштаб ВСУ

18 октября, 2022 вторник
19:54
война с Россией

Генштаб рассказал, что оккупанты вынуждены мобилизовывать работников критической инфраструктуры РФ и заключенных, чтобы пополнить подразделения, понесшие потери на территории Украины

Об этом рассказывают в вечерней сводке Генштаба на facebook.

В сообщении говорится, что, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять, поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.

Также Генштаб отмечает. что до сих пор продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября, из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании Вагнера, более половины составляют наемники упомянутой категории.

  • 18 октября оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов и более 10 раз стреляли из РСЗО в течение суток.
  • ВСУ в течение суток, 18 октября, поразили 15 мест скопления врага, ПВО, артиллерию, склады боеприпасов и 5 крылатых ракет.

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