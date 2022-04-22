Оккупанты мобилизуют на передовую даже студентов вузов, людей, абсолютно не умеющих обращаться с оружием, – военный эксперт

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".



Военный эксперт отметил: "В армии врага катастрофическая нехватка живой силы, как и у оккупационных войск, так и у так называемых 1-х и 2-х армейских корпусов ЛДНР. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области в настоящее время происходит принудительная мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. На этих территориях действительно запрещен выезд мужчин за пределы так называемых "республик", даже на территорию РФ".



Снегирев добавил: "Речь идет о мобилизации даже студентов вузов. То есть бросают на передовую людей абсолютно неподготовленных и не имеющих навыков обращения с оружием".



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