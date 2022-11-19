Оккупанты минировали детские кровати в детсадах, убегая с Харьковщины, - Синегубов
Отступая из Харьковской области, российские захватчики минировали гражданские объекты и даже детские кровати в детсадах
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Когда выбиваем врага из того или иного населенного пункта, находим в детских садах заминированные детские кровати. Опасным остается также частный сектор. Враг проводит дистанционное минирование или специальное – вручную. Оккупанты применяют самые современные средства и военные орудия, которые не обнаруживают металлоискатели", - рассказал он. Синегуб.
По словам Синегубова, почти ежедневно на минах и снарядах оккупантов подрываются местные жители, рабочие сельхозпредприятий и экстренной медицинской помощи. Также зафиксированы случаи, когда специалисты ГСЧС получали ранения во время разминирования.
В Харьковской ОВА отметили, что по данным МВД, Харьковщина является самой засоренной взрывоопасными предметами областью, а саперы в течение суток обезвреживают от 200 до 1000 предметов.
- Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что для полного разминирования территории Украины после оккупации понадобятся годы.
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