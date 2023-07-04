Оккупанты минируют засеянные поля и грунтовые дороги под Мелитополем
Российские военные продолжают минировать оккупированные территории на юге Украины – в Мелитопольском районе Запорожской области устанавливают мины на грунтовых дорогах и засеянных полях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минирующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, неоднократно фиксировались в полях под Мелитополем.
"Данные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", - говорится в сообщении.
Центр нацсопротивления просит граждан Украины на ТОТ сохранять бдительность, в частности, во время передвижения автомобильным средством особенно по грунтовым дорогам и призывает сообщать о размещении и передвижении врага через Telegram-бот.
- Ранее сообщалось, что в Покровском на Запорожье оккупанты минируют земельные участки местных жителей, которые отказались от российских паспортов и выехали на подконтрольную Украине территорию.
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