Оккупанты минируют украинские населенные пункты, отступая со своих позиций, - Госспецсвязи
Россияне минируют в Украине населенные пункты - Госспецсвязи дало советы, как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета
Об этом говорится в телеграм-канале Госспецсвязи.
"Враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Рашисты подлые, не гнушаются никакими способами нанести ущерб гражданским!" - отметили в ведомстве.
Оккупанты оставляют мины и другие взрывоопасные предметы в брошенных домах, на улицах, детских площадках, загородном открытом пространстве: в полях, лесах, водоемах, на обочинах дорог и т.д.
В городах минируют, прежде всего, ценные в оккупированных городах вещи: мобильный телефон, оружие или ее детали, аптечки, продуктовые наборы, а также детские игрушки и т.д. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших. В лесах и селах это преимущественно "растяжки", которые фактически позволяют выявить местонахождение укрытия или тайников.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- Не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите как можно дальше от него.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное