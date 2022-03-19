Оккупанты минируют украинские населенные пункты, отступая со своих позиций, - Госспецсвязи

Об этом говорится в телеграм-канале Госспецсвязи.



"Враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Рашисты подлые, не гнушаются никакими способами нанести ущерб гражданским!" - отметили в ведомстве.



Оккупанты оставляют мины и другие взрывоопасные предметы в брошенных домах, на улицах, детских площадках, загородном открытом пространстве: в полях, лесах, водоемах, на обочинах дорог и т.д.



В городах минируют, прежде всего, ценные в оккупированных городах вещи: мобильный телефон, оружие или ее детали, аптечки, продуктовые наборы, а также детские игрушки и т.д. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших. В лесах и селах это преимущественно "растяжки", которые фактически позволяют выявить местонахождение укрытия или тайников.



В случае обнаружения подозрительного предмета:

Не трогайте его.

Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).

Предупредите прохожих о возможной опасности.

Отойдите как можно дальше от него.

Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

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