Оккупанты минируют центр Лисичанская, – полиция
Российские оккупанты минуют центральную часть города Лисичанск Луганской области
Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.
"Враг минирует центральную часть города. Сегодня патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, предположительно установленные враждебными ДРГ", – говорится в сообщении.
Граждан просят быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.
- 1 апреля стало известно, что в Лисичанске в Луганской области россияне стреляют по жилым кварталам, медучреждениям, детсадам и эвакуационному транспорту, среди местных жителей много пострадавших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное