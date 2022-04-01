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Оккупанты минируют центр Лисичанская, – полиция

1 апреля, 2022 пятница
14:02

Российские оккупанты минуют центральную часть города Лисичанск Луганской области

Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.

"Враг минирует центральную часть города. Сегодня патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, предположительно установленные враждебными ДРГ", – говорится в сообщении.

Граждан просят быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.

  • 1 апреля стало известно, что в Лисичанске в Луганской области россияне стреляют по жилым кварталам, медучреждениям, детсадам и эвакуационному транспорту, среди местных жителей много пострадавших.

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