Оккупанты минируют центр Лисичанская, – полиция

Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.



"Враг минирует центральную часть города. Сегодня патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, предположительно установленные враждебными ДРГ", – говорится в сообщении.



Граждан просят быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.

1 апреля стало известно, что в Лисичанске в Луганской области россияне стреляют по жилым кварталам, медучреждениям, детсадам и эвакуационному транспорту, среди местных жителей много пострадавших.