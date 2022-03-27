Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами
Более месяца продолжается война украинского народа против РФ на территории украинской земли
Как сообщает "Армия.Инфо", враг применяет все больше техники, закапывает все больше своих солдат и ракетно-бомбовыми ударами пытается стереть с лица земли украинские города, передает Еспресо. TV.
Сообщается, что оккупанты прибегают к еще более "вероломным способам поражения украинцев".
На этом видео российские войска совершают залпы для массированного минирования украинской земли новейшей системой дистанционного минирования "Земледелие" в Харьковской области. Эта система была впервые представлена на параде в 2020 году, а первые сообщения о поставках в войска появились в конце 2020-начале 2021 года.
Такая инженерная система дистанционного минирования (ИСИМ) устанавливает противопехотные мины на расстоянии от 5 до 15 км. Она установлена на шасси Камаза, имеет бронированную кабину и может устанавливать минные поля с помощью 50-ти 122мм направляющих очень быстро. Это РСЗО, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин в единицу времени. Достоверно неизвестно, какие мины были "рассыпаны" по Харьковской области.
Для перезаряжания в комплексе существует еще похожая транспортно-заряжающая машина для осуществления еще 50 залпов дистанционного минирования.
"Враг не жалеет собственных людей, как и украинцев, которые могут встретить такие минные поля и получить повреждения. Они размещают средства минирования неконтролируемо, на большие площади, независимо от места или территории совершения боевых действий. От таких действий российских войск страдают все больше гражданского населения и детей, поэтому это важная информация для партизанского движения в тылу врага – такие машины должны быть уничтожены или захвачены!", - пишет "Армия.Инфо".
- Напомним, северо-западная часть Черного моря заминирована, - Кабмин
- Оккупанты могут заменять путь и захватить гуманитарную колонну из Харькова, - Верещук
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное