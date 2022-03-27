Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами

Как сообщает "Армия.Инфо", враг применяет все больше техники, закапывает все больше своих солдат и ракетно-бомбовыми ударами пытается стереть с лица земли украинские города, передает Еспресо. TV.

Сообщается, что оккупанты прибегают к еще более "вероломным способам поражения украинцев".

На этом видео российские войска совершают залпы для массированного минирования украинской земли новейшей системой дистанционного минирования "Земледелие" в Харьковской области. Эта система была впервые представлена на параде в 2020 году, а первые сообщения о поставках в войска появились в конце 2020-начале 2021 года.





Такая инженерная система дистанционного минирования (ИСИМ) устанавливает противопехотные мины на расстоянии от 5 до 15 км. Она установлена на шасси Камаза, имеет бронированную кабину и может устанавливать минные поля с помощью 50-ти 122мм направляющих очень быстро. Это РСЗО, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин в единицу времени. Достоверно неизвестно, какие мины были "рассыпаны" по Харьковской области.

Для перезаряжания в комплексе существует еще похожая транспортно-заряжающая машина для осуществления еще 50 залпов дистанционного минирования.

"Враг не жалеет собственных людей, как и украинцев, которые могут встретить такие минные поля и получить повреждения. Они размещают средства минирования неконтролируемо, на большие площади, независимо от места или территории совершения боевых действий. От таких действий российских войск страдают все больше гражданского населения и детей, поэтому это важная информация для партизанского движения в тылу врага – такие машины должны быть уничтожены или захвачены!", - пишет "Армия.Инфо".

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