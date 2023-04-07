Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Просим жителей Энергодара, которые остаются в оккупированном городе, быть максимально осторожными. Рашистские военные на созданных ими информационных ресурсах кичатся тем, что минируют все вокруг себя. Свидетельствует ли это о подготовке к оборонным мероприятиям в ожидании контрнаступления ВСУ? Возможно, но бесперспективно", – написал он.

По мнению Орлова, оккупанты осознают, что обороняться на этих территориях им будет сложно.

"Учитывая географическое расположение Энергодара, довольно специфическое, и низкую перспективу ведения обороны рашистами на этом участке, их действия скорее свидетельствуют об абсолютном пренебрежении безопасностью людей, находящихся там сейчас", - отметил мэр.

Он посоветовал жителям, имеющим дачные дома на прибрежных территориях, быть осторожными, ведь отдых и обработка огородов там могут привести к трагедии.

"Минами покрывают не только поля на Запорожском направлении, но и вблизи Энергодара. Есть опасность пребывания и на прибрежных территориях Каховского водохранилища, в лесополосах близ Энергодара... 9 лет войны (особенно последний год) показывают, что главная цель страны-агрессора - уничтожить как можно больше украинцев любыми методами", – написал Орлов.