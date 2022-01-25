Оккупанты минируют местность в ОРДЛО и проводят обучение артиллеристов, - разведка
Российские оккупанты в ОРДЛО проводят тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений и инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
"В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные меры боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Разведка информирует, что на этой неделе в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках "единого дня огня".
Кроме того, на передовых позициях кафиры проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства.
Как отметили в разведке, высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника в собственных минах.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и пора переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов.
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