Оккупанты минируют Харьковщину запрещенными минами, реагирующими на вибрацию от человеческих шагов – Денисова
Российские захватчики используют в Харьковской области новейшие противопехотные мины "Медальон", запрещенные Оттавской конвенцией
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegramm.
"Оккупанты минируют украинскую землю своими новейшими противопехотными минами ПОМ-3 «Медальон». Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики применяют их при дистанционном минировании территории региона", – написала она.
Мина срабатывает и взрывается когда электронный сейсмический датчик фиксирует вибрацию почвы от шагов человека. Боевая часть мины вылетает на полметра в высоту и взрывается.
"Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия", – пояснила Денисова.
Вырабатываются такие мины только в РФ.
Напомним, в Харьковской области автомобили с мирными жителями взорвались на минах: два человека погибли, пятеро - ранены.
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