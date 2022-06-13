Оккупанты минируют дороги и проводят разведку вблизи Старого Салтова, - Минобороны
В районе Петровки, в окрестностях Старого Салтова, россияне осуществляют дистанционное минирование территорий
Об этом 13 июня сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга.
"На Харьковском направлении украинские войска ведут бои против российских подразделений из состава 6-й армии западного военного округа, береговых войск Балтийского флота, а также так называемого мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса. Противник перешел к позиционной обороне, ставя своей целью не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе", - заявил Мотузянык.
Он также сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тернова - Избицкое, что 15 км севернее Старого Салтова. Россиянам удалось закрепиться на северной окраине населенного пункта.
"Также враг совершил дистанционное минирование в районе Петровки, в 20 км восточнее Старого Салтова, и вел воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата возле поселка Шестаково", - добавил спикер МО.
- Напомним, 12 июня Воздушные силы Украины уничтожили близ Изюма российский истребитель Су-34
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