Об этом 13 июня сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга.

"На Харьковском направлении украинские войска ведут бои против российских подразделений из состава 6-й армии западного военного округа, береговых войск Балтийского флота, а также так называемого мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса. Противник перешел к позиционной обороне, ставя своей целью не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе", - заявил Мотузянык.

Он также сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тернова - Избицкое, что 15 км севернее Старого Салтова. Россиянам удалось закрепиться на северной окраине населенного пункта.

"Также враг совершил дистанционное минирование в районе Петровки, в 20 км восточнее Старого Салтова, и вел воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата возле поселка Шестаково", - добавил спикер МО.

Напомним, 12 июня Воздушные силы Украины уничтожили близ Изюма российский истребитель Су-34

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