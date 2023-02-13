Оккупанты меняют названия в Крыму: в Симферополе уже существует улица имени Владимира Путина, - член меджлиса Бариев
Глава Крымскотатарского ресурсного центра, член меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил, что Центр начал кампанию "Вернем названия – вернем Крым"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Кампания "Вернем названия – вернем Крым" – это не просто возобновление исторической топонимики Крыма, это не просто восстановление справедливости - это инструментарий для деоккупации полуострова. Оккупанты уже колонизировали и меняли названия в Крыму. Это происходило еще после аннексии Крыма в 1783 году и в коммунистические времена. За время депортации крымскотатарского народа переименовано 1444 названия в Крыму", - напомнил Бариев.
Глава Крымскотатарского ресурсного центра также добавил, что россияне пытались переименовывать географические названия рек и гор.
"Сейчас они переименовывают улицы. Недавно мы нашли, что в Симферополе существует улица имени Владимира Путина. Также оккупанты называют улицы фамилиями преступников, которые родились в Крыму и пошли воевать против своих сограждан, против украинцев. Украине нужно демонстрировать, кто является хозяином в Крыму. Какие названия будут по украинской картографии, такие названия будут в международной картографии", - подчеркнул Бариев.
- Украинская разведка обнародовала документы, согласно которым оккупанты объявили "желтый" уровень террористической опасности в Крыму, таким образом россияне готовятся к освобождению полуострова украинской армией.
- В Крыму партизаны требуют больше информации от местных о расположении российских военных и их техники
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