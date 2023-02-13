Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кампания "Вернем названия – вернем Крым" – это не просто возобновление исторической топонимики Крыма, это не просто восстановление справедливости - это инструментарий для деоккупации полуострова. Оккупанты уже колонизировали и меняли названия в Крыму. Это происходило еще после аннексии Крыма в 1783 году и в коммунистические времена. За время депортации крымскотатарского народа переименовано 1444 названия в Крыму", - напомнил Бариев.

Глава Крымскотатарского ресурсного центра также добавил, что россияне пытались переименовывать географические названия рек и гор.

"Сейчас они переименовывают улицы. Недавно мы нашли, что в Симферополе существует улица имени Владимира Путина. Также оккупанты называют улицы фамилиями преступников, которые родились в Крыму и пошли воевать против своих сограждан, против украинцев. Украине нужно демонстрировать, кто является хозяином в Крыму. Какие названия будут по украинской картографии, такие названия будут в международной картографии", - подчеркнул Бариев.