Оккупанты меняют логистику, перебрасывая вооружение ближе к Азовскому морю, - мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что на Азовском побережье россияне развернули огромное количество тренировочных баз
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты используют Мелитопольский аэродром, как склад для перевалки боеприпасов, личного состава, тяжелого вооружения и расположения вертолетов. Но захватчики меняют логистику, перевозя свои склады с боеприпасами и тяжелое вооружение ближе к Азовскому побережью. Враг считает, что именно именно ВСУ будет сложнее добиться", - заметил Федоров.
По словам городского головы, захватчики располагают свой личный состав на базах отдыха и в лагерях, построенных на Азовском побережье.
"На территории Кирилловки, Приазовского, Приморского, между Бердянском и Мариуполем развернуто огромное количество российских тренировочных баз, где враг накапливает свои резервы для опрокидывания на Запорожскую линию фронта", - подчеркнул Федоров.
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